Польша, Чехия и Словения подготовили план остановки Путина

Польша, Словения и Чехия подготовили план действий из 10 пунктов, которые предлагают выполнить ЕС, чтобы остановить войну России против Украины﻿. Список действий презентовал премьер-министр Польши Матуеш Моравецкий в статье на Politico, сообщает Деловая столица.

Отмечается, что хотя ЕС с начала полномасштабной войны ввел 4 пакета санкций против РФ, этого мало. Поэтому Польша, Словения и Чехия предлагают следующие шаги:

отключить все российские банки от SWIFT;

ввести единую программу предоставления политического убежища российским военным, которые отказываются воевать и выполнять приказы кремля;

заблокировать всю российскую пропаганду в ЕС;

запретить вход российским кораблям в европейские порты;

аналогичный запрет должны ввести и на автомобильный транспорт из России и в РФ;

ввести санкции не только против российских олигархов, но и против их бизнеса;

приостановить выдачу европейских виз россиянам;

ввести санкции против всех членов путинской партии "Единая Россия";

запретить экспорт в Россию всех технологий, которые могут быть использованы в военных целях;

исключить Россию из всех международных организаций.

Также Моравецкий подчеркнул, что если этот план не даст желаемого результата, ЕС должен быть готов идти дальше.

"В Киеве мы предложили миротворческую миссию под эгидой НАТО и других международных организаций. Если мы не можем ввести эффективные санкции, у нас нет выбора: мы должны защищать народ Украины нашими собственными щитами" , — заявил он.

Ранее Минобороны РФ заявило, что будут концентрироваться на "полном освобождении Донбасса", но и могут попытаться взять штурмом Киев, Харьков и другие областные центры.