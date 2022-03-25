Верещук: террористы "ЛДНР" требуют выкуп за пленных

С родственников украинских пленных российские террористы "ЛДНР" требуют выкуп. Об этом заявила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в эфире информационного телемарафона, сообщает УНИАН.

"В ближайшее время вопрос обмена пленными может существенно усложниться, ведь российская сторона настаивает на принципе паритетности обмена, то есть военных аналогичных рангов, или гражданских на гражданских. А Украина не захватывает гражданских, потому что мы не террористы. Также обмен пленными имеет риск перерасти в своего рода бизнес. Есть случаи вымогательства от родственников пленных выкупа. Это организовывают подонки из так называемых "ЛНР" и "ДНР" , - сказала министр.

Верещук также выразила надежду, что в ближайшие дни сможет состояться передача гуманитарной помощи Херсону.