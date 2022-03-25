ВСУ: слухи о том, что в РФ кончаются силы и ракеты, не соответствуют действительности

Слухи о том, что в России кончаются силы и ракеты, не соответствуют действительности. Об этом заявил бригадный генерал, заместитель начальника штаба командования Сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич на брифинге 25 марта, сообщает Украинская правда.

"Есть ли у противника силы? Конечно, есть. Все эти громкие заявления о том, что у них заканчиваются ракеты - за интенсивностью обстрелов мы наблюдаем, что все не так. Противник активно ведет огонь, особенно по военной инфраструктуре, наших военных объектов…Но вы же понимаете, чтобы они оказались возле Киева нужно время. С воздуха эти силы не появятся. Силы у него еще есть, поверьте мне, и он в ближайшее время постарается привести их в действие" , - цитирует "Интерфакс-Украина" слова генерала.

Грузевич отметил, что противник изменил тактику и отслеживает украинские средства противовоздушной обороны, воздушных сил и украинскую артиллерию.

По словам бригадного генерала, у ВСУ есть информация, что Россия осуществляет мобилизацию в Дагестане, подтягивает свежие силы.