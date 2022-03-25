Мэр: коллаборанты запретили выдавать гумпомощь жителям Мелитополя

Городской голова Мелитополя Иван Федоров заявил, что самопровозглашенная руководительница оккупационной «администрации» Галина Данильченко издала личный «указ» о запрете на выдачу гуманитарной помощи, сообщает Новое время.

В своем Facebook﻿ мэр написал, что в Мелитополь удалось доставить большую партию гуманитарной помощи — 13 тонн продуктов, 2 тонны детского питания и медикаменты. В мирное время колонна доехала бы из Запорожья в Мелитополь за два часа, но из-за вмешательства оккупантов колонна добиралась сутки. Помощь разгрузили в пожарной части.

"Пожарная часть заблокирована оккупантами с оружием. Вывезти гуманитарную помощь для ее распространения нам не дают. Есть информация, что они планируют часть гуманитарной помощи похитить, чтобы реализовать за наличные. Часть — накормить своих пророссийских поклонников и военнослужащих армии оккупанта" , — написал Федоров.

Он обратился к Данильченко и подчеркнул, что та сознательно предала Украину, перейдя на сторону врага, а сейчас предает и мелитопольцев, которые неделями ждали помощи.

Мелитопольскому депутату горсовета от партии Оппозиционный блок Галине Данильченко сообщили о подозрении за попытку организации оккупационной власти в Мелитополе.

11 марта российские оккупанты похитили мэра Мелитополя Ивана Федорова. Как рассказал советник главы МВД Антон Геращенко, причиной стало то, что мэр отказался сотрудничать с оккупантами. После похищения мэра Данильченко пошла на сотрудничество с оккупантами и призвала жителей не сопротивляться.

16 марта Федоров был освобожден. В Офисе президента сообщили, что его обменяли на девятерых пленных российских срочников.