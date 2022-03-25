США ослабят таможенные пошлины на сотни китайских товаров

Администрация Байдена позволит более 350 китайским товарам обойти высокие импортные пошлины, введенные экс-президентом Дональдом Трампом.﻿ Об этом говорится в заявлении Торгового офиса США, сообщает Экономическая правда.

Как пишет New York Times, в свое время Трамп ввел против Китая пошлины на товары стоимостью 360 миллиардов долларов в разгар торговой войны между Вашингтоном и Пекином. Из-за давления со стороны бизнеса администрация Трампа позволила определенным продуктам избежать пошлин до 2020 года.

Торговый офис США заявил, что возобновит некоторые тарифные исключения, срок действия которых истек в конце 2020 года, но которые отказался восстанавливать тогдашний президент США Дональд Трамп.

Такое решение позволит некоторым компаниям избегать чрезмерных налогов на китайскую продукцию, которую нельзя импортировать в другое место. Речь идет о 352 из 549 одобренных исключениях, которые будут действовать до конца 2022 года.

Администрация Байдена испытала давление со стороны законодателей и бизнес-сообщества по восстановлению исключений из таможенных барьеров. Бизнес утверждал, что тарифы наносят ущерб компаниям и потребителям и ставят США в неконкурентное положение.