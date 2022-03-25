Ермак назвал лучшие страны-гаранты безопасности Украины

По мнению главы Офиса президента Андрея Ермака, гарантиями безопасности Украины должны быть постоянные члены ООН, а также, возможно, Турция, Германия, Канада и Израиль, сообщает Новое время.

В своем Telegram-канале Ермак подчеркнул, что гарантии для Украины должны быть конкретными и работающими. Он заявил, что наша страна больше не повторит опыт Будапештского меморандума.