Ермак назвал лучшие страны-гаранты безопасности Украины
По мнению главы Офиса президента Андрея Ермака, гарантиями безопасности Украины должны быть постоянные члены ООН, а также, возможно, Турция, Германия, Канада и Израиль, сообщает Новое время.
В своем Telegram-канале Ермак подчеркнул, что гарантии для Украины должны быть конкретными и работающими. Он заявил, что наша страна больше не повторит опыт Будапештского меморандума.
"Гарантами нашей безопасности должны стать постоянные члены ООН. Мы бы добавили к ним Турцию, Германию, Канаду, Израиль. Также получили информацию о желании присоединиться к этому процессу от Италии. Мы заинтересованы в том, чтобы присоединялись и наши соседи", — рассказал он грузинским журналистам.