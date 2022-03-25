Генштаб: войска РФ перегруппировалась для наступления

Российские оккупанты продолжают перегруппировку войск, чтобы нарастить количество ударных группировок и возобновить наступление. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook, сообщает Новое время.

"В течение текущих суток враг продолжал осуществлять перегруппировку войск с целью наращивания ударных группировок для возобновления наступательных действий" , — говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что на отдельных направлениях оккупанты пытаются вести штурмовые действия, а также безуспешно предпринимают попытки нанести огневое поражение отдельным подразделениям ВСУ.

"Враг принимает меры по восстановлению боеспособности, пополнению боеприпасов и горюче-смазочных материалов с целью обеспечения готовности наступательных действий" , — подчеркнули в Генштабе.

Согласно последним данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 25 марта потери оккупантов превысили уже 16 тысяч человек.