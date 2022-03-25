Генштаб: больница Луганска заполнена ранеными оккупантами и трупами

На территории временно оккупированного Луганска местная больница полностью забита ранеными оккупантами и трупами, поскольку морги в регионе перегружены. Об этом заявила пресс-служба Генштаба ВСУ, сообщает Новое время.

"Во временно оккупированном Луганске, в местной больнице, оккупантами размещен военный госпиталь, полностью занятый ранеными военнослужащими российской федерации" , — говорится в Facebook.

Генштаб подчеркивает, что часть больницы отведена для хранения трупов, поскольку местные морги перегружены.

Согласно последним данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 25 марта потери оккупантов превысили уже 16 тысяч человек.