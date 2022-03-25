ОВА: уничтожен мощный радиоэлектронный комплекс врага под Харьковом

В Харьковской области подразделения Вооруженных сил Украины уничтожили российский стационарный комплекс радиоэлектронной борьбы.﻿ Об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, сообщает Украинская правда.

"Наши мужественные защитники уничтожили мощный российский стационарный комплекс радиоэлектронной борьбы! Благодаря этому комплексу оккупанты "глушили" нашу связь, электронику, работу наших систем противовоздушной обороны и беспилотников, вели разведывательные работы. Это мощная операция!" , - отметил Синегубов﻿.

Вместе с комплексом украинские защитники уничтожили около 50 российских военных, работавших с техникой.

Синегубов рассказал также, что утром 92-я механизированная бригада вместе с бойцами харьковского гарнизона уничтожили российских разведчиков, включая командира роты.

Кроме того, они захватили в плен 17 оккупантов, 15 из которых оказались мобилизованными жителями оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. По словам Синегубова, некоторых из них взяли в плен в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.

Бойцы ВСУ уничтожили также стоящий на земле российский вертолет.