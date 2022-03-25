ВСУ: РФ ударила ракетами по командному пункту в Виннице
Российские войска нанесли ракетный удар по территории Вооруженных Сил Украины в Виннице. Об этом заявило Командование Воздушных Сил ВСУ, сообщает Укринформ.
"Сегодня, 25 марта, около 16.30, российские оккупанты нанесли ракетный удар по территории Командования Воздушных Сил ВС Украины в Виннице. Всего рашисты выпустили шесть крылатых ракет. Часть из них сбила противовоздушная оборона. Остальные - попали в несколько сооружений, причинив существенные разрушения инфраструктуре", - информирует командование в Фейсбуке.
Отмечается, что последствия ракетного удара российских оккупантов уточняются.