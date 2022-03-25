Пентагон заявил о потере полного контроля россиян над Херсоном

Министерство обороны США заявляет о потере россиянами полного контроля над Херсоном, но украинские власти не подтверждают эти оценки, сообщает Украинская правда.

Как пишет New York Times со ссылкой на комментарий неназванного чиновника США, Пентагон оценивает, что украинские защитники ведут бои на подступах к Херсону, оттесняя российских оккупантов. Поэтому якобы россияне потеряли полный контроль над городом.

Украинские власти и военные, с которыми поговорили журналисты New York Times, не согласились с такими оценками Пентагона. Источники в Киеве сказали, что россияне удерживают власть в городе, хотя ВСУ ведут бои в области.

Глава Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута не подтвердил эту информацию в комментарии УП.

Высокопоставленный чиновник Пентагона добавил, что потеря россиянами контроля над Херсоном будет серьезным поражением, так как он является ключевым пунктом в планах российского командования перекрыть выход Украины к Черноморскому побережью. Кроме того, это отразится на положении подразделений РФ в Николаевской области.

Начальник главного оперативного управления генштаба РФ генерал-майор Сергей Рудской в ​​пятницу 25 марта заявлял, что Херсон находится под контролем российских оккупационных войск.