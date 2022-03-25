Минкульт: оккупанты разрушили в Украине 59 храмов

С начала войны в Украине пострадало уже 59 церквей и духовных сооружений. Оккупанты разрушают по два храма ежедневно. Об этом заявило Министерство культуры, сообщает Корреспондент.

Отмечается﻿, что разрушенные духовные сооружения находятся как минимум в восьми областях страны: Киевской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Луганской, Сумской, Харьковской и Черниговской.

Подавляющее большинство из них – православные храмы.

Также разрушения имеют мечети, синагоги, протестантские церкви, религиозные образовательные учреждения и административные здания религиозных организаций.