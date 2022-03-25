Зеленский обсудил с Эрдоганом угрозу продовольственного кризиса

Президент Владимир Зеленский обсудил с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом итоги саммита НАТО и угрозу продовольственного кризиса, сообщает Укринформ.

«Поговорил с Реджепом Тайипом Эрдоганом об итогах саммита НАТО. Поделились оценками текущих дипломатических усилий. Обсудили угрозу продовольственного кризиса и пути его предотвращения» , - заявил глава государства в Твиттере.

Он добавил, что благодарен Турции за поддержку, которую она оказывает Украине.