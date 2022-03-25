CNN: РФ перебрасывает в Украину военных из Грузии

Россия с целью усиления своего наступательного потенциала в Украине перебрасывает часть своих сил с оккупированных территорий Грузии к украинской границы.﻿ Об этом рассказал CNN высокопоставленный чиновник Министерства обороны США, сообщает Укринформ.

«На нынешнем этапе мы имеем признаки того, что они привлекают силы с территории Грузии в Украину» , – отметил представитель Пентагона.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты не проводят воздушной разведки за перемещением российских сил, и пока отказался говорить, на каком именно участке эти силы могут пересечь границу в Украине. В то же время, по его словам, россияне пытаются поддержать усиленную активность преимущественно в регионе украинского Донбасса.

Как отмечается, российские войска размещаются на оккупированной части территории Грузии после вторжения в 2008 году.

Представитель Пентагона также сообщил, что российские войска имеют 22 корабля в Черном море, большинство – это десантные суда.

«Мы видели, как они двигались в Азовское море, чтобы совершить десантный штурм, попытаться усилить свое наступление из Мариуполя, но мы не наблюдали их движения в направлении Одессы» , – отметил чиновник.

Как сообщалось ранее, по оценкам Пентагона, Россия испытывает сейчас острый дефицит в запасах высокоточного оружия. Кроме того, до 60% российских ракет с точным наведением не достигают целей в Украине.