Европа объединилась для закупки газа - глава ЕК

Саммит Европейского союза решил объединить закупки газа. Это поможет странам не конкурировать между собой на газовом рынке. ﻿Об этом говорится в заявлении президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляєн, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

"Я приветствую, что мы решили отныне использовать наши коллективные возможности переговоров, вместо того, чтобы конкурировать друг с другом по цене и поднимать цены, мы объединим наши закупки" , - сообщила глава Еврокомиссии в Twiiter.

Ранее сообщалось, что по мнению вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, Путин может приказать полностью перекрыть поставки газа в Европу. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что переход на рублевые расчеты вторым шагом к эскалации мирового конфликта.