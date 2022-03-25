Подоляк рассказал о действиях россиян на захваченных территориях

Войска Российской Федерации не получают поддержки населения на захваченных территориях и используют оружие, репрессии и угрозы.﻿ Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, сообщает Укринформ.

"На захваченных и оккупированных территориях войскам рф не удается получить поддержку от населения, сформировать фейковые органы власти и записать пропагандистские ролики. Только репрессии, применение оружия, угрозы" , - написал Подоляк в Твиттере.

По его словам, временно захваченные жители украинских городов выходят на массовые протесты. Советник руководителя ОП добавил, что Херсон поражает.

Как сообщалось, на Херсонщине жители регулярно проводят мирные акции протеста против российского агрессора, российские военные применяют силу и оружие против людей, есть раненые и задержанные. Также российские захватчики похищают жителей области.