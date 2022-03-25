Минобороны: протяжность фронта составляет 1800 км

В Украине на данный момент фронт составляет 1800 км. Об этом заявила Заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире UA Разом, сообщает Корреспондент.

По ее словам, интенсивность наступательных действий российской армии снижена, однако есть информация, что противник готовится к наступлению.

Заместитель министра обороны отметила, что главная цель РФ - Киев, поэтому предпринимаются попытки наступательных операций.

"Бои непрерывны. Тем не менее, противнику не удалось ни окружить, ни взять Киев" , - сказала Анна Маляр.

По ее словам, в вопросе военнопленных Украина демонстрирует соблюдение международных конвенций.