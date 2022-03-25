Горсовет: в Мариуполе оккупанты уничтожили реабилитационный центр для детей
В Мариуполе войска РФ уничтожили детский реабилитационный центр. Об этом информировал Мариупольский горсовет, сообщает Корреспондент.
Отмечается, что реабилитационный центр открыли лишь осенью 2021 года после реконструкции. Заведение было построено вместе с Европейским инвестиционным банком.
"Место, которое было призвано спасать детские жизни, уничтожено теми, кто решил нас насильно "освободить". Очевидно, освободить от мира, от развития, от таких современных центров реабилитации. Освободить от самого права на жизнь.",- говорится в сообщении.