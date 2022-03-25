Горсовет: в Мариуполе оккупанты уничтожили реабилитационный центр для детей

В Мариуполе войска РФ уничтожили детский реабилитационный центр. Об этом информировал Мариупольский горсовет, сообщает Корреспондент.

Отмечается, что реабилитационный центр открыли лишь осенью 2021 года после реконструкции. Заведение было построено вместе с Европейским инвестиционным банком.