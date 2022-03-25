"Может Шойгу захотел посетить Чернобаевку?": видеообращение президента

Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное обращение к украинцам. В пятницу, 25 марта, он рассказал о ситуации на фронте, а также пошутил о министре обороны России Сергее Шойгу, сообщает Корреспондент.

"За неделю, которая проходит, наши героические Вооруженные Силы нанесли врагу мощные удары. Заметные потери. Говорят, куда-то исчез министр обороны России... Интересно, может, он лично захотел посетить Чернобаевку?" , - сказал Зеленский.

Он отметил, что во время войны уже погибли 16 тысяч российских военных.