Горсовет: в оккупированном Бердянске банки закрывают отделения

В Бердянске, который находится во временной оккупации российскими военными, с понедельника, 28 марта, прекращают деятельность несколько банковских учреждений.﻿ Об этом информировала пресс-служба Бердянского городского совета, сообщает Укринформ.

"В городе по различным причинам заканчивают свою работу ряд банковских учреждений: Альфабанк, Ощадбанк, Аваль. По имеющейся на сегодня информации, с понедельника эти учреждения работать не будут" , - говорится в Телеграм﻿-посте.

Также сообщается, что пока ещё остаются работать: Приватбанк (суббота и воскресенье выходной), А - банк, ТАС банк, Укргазбанк.

В мэрии отметили, что поддерживают работу коммунальных и обслуживающих сферу ЖКХ предприятий. И напомнили, что город продолжает оставаться без газоснабжения, из-за чего возросли нагрузки на электросети, и ежедневно происходит множество аварий.

Ранее сообщалось, что российские солдаты оккупировали город и морской порт. Они предложили городским властям сотрудничество, но получили отказ.