Моравецкий: все больше стран НАТО одобряют миротворческую миссию в Украине

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что другие страны-члены НАТО поддерживают идею о миротворческой миссии в Украине, при этом они также ожидают общего одобрения со стороны Альянса, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

"Мы уже знаем из СМИ за предыдущие несколько дней, что были положительные реакции из Дании и Литвы. Сегодня я могу сказать, что другие государства-члены выразили свое одобрение, но они также ожидают определенной поддержки и общего голоса со стороны НАТО. Мы также подчеркиваем, что это должна быть точечная миссия НАТО" , - рассказал глава польского правительства в Брюсселе на пресс-конференции после заседания Совета Европы.

Моравецкий отметил, что некоторые лидеры страны на саммите были настроены скептически относительно инициативы вице-премьер-министра Польши Ярослава Качиньского относительно миротворческой миссии в Украине.

"Хотелось бы, чтобы они представили, что вся Украина становится Мариуполем, разбомбленным городом, где бегут люди" , - сказал он.

Премьер Польши указал, что государствам придется принять "десятки миллионов беженцев".