Британия ввела санкции против оборонно-промышленного комплекса РФ

Великобритания ввела новые санкции против РФ, которые нанесут ущерб российскому оборонно-промышленному комплексу и ограничат его способность компенсировать потери беспилотников, пишет Роман Мирончук, РБК-Украина.

Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Великобритании.

Великобритания ввела санкции в отношении 65 физических и юридических лиц, поддерживающих незаконное вторжение России в Украину.

В число тех, кто попал под санкции, входит российская оборонная компания "Кронштадт", которая является основным производителем российского беспилотника "Орион" и других беспилотных летательных аппаратов, которые используются в войне с Украиной.