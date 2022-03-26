В Варшаве провели многотысячный митинг в поддержку Украины
В Варшаве провели многотысячный митинг в поддержку Украины, более месяца отражающей полномасштабное российское военное вторжение, а также устроили массовый флешмоб "Stop promising, start acting!" с призывом к мировым лидерам помочь Украине закрыть небо от бомбардировок и авиаударов РФ по мирным городам, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.
Об этом написала исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.
Митинг и акция в центре польской столицы собрала более 4 тысяч человек.
Флешмоб проводился в день визита президента США Джо Байдена, которого участники митинга призывали передать Украине системы противовоздушной обороны, чтобы наша страна могла лучше и эффективнее защищаться от вражеской авиации.
Также на акции почтили память жертв среди мирного населения, которые погибли в результате российских авиаударов по городам и жилым домам.
"Пока вы говорите, мы умираем - тысячи украинцев в Варшаве легли сегодня, чтобы почтить память жертв войны и призвать президента США передать Украине средства ПВО уже сейчас. Каждая минута промедления убивает", - пишет соорганизатор акции в своем Twitter.
На митинге в Варшаве тысячи людей также исполнили гимн Украины.