Шольц: Германия может отказаться от российского газа быстрее

Канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что страна может избавиться от зависимости от российского газа. И это может произойти быстрее, чем то принято считать, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Об этом заявил Шольц во время брифинга.

"Мы станем независимыми от российского газа быстрее, чем многие могут этого ожидать. Германия менее зависима от российских поставок, чем некоторые другие страны" , - сказал Шольц.

Немецкий канцлер также подчеркнул, что процесс обретения независимости странами ЕС от российского газа теперь стал необратимым.

Напомним, недавно стало известно, что в Министерстве экономики Германии планируют до конца года сократить до 30% зависимость российского газа. При этом импорт нефти из РФ хотят сократить вдвое.