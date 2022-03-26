Шольц: Германия может отказаться от российского газа быстрее
Канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что страна может избавиться от зависимости от российского газа. И это может произойти быстрее, чем то принято считать, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.
Об этом заявил Шольц во время брифинга.
"Мы станем независимыми от российского газа быстрее, чем многие могут этого ожидать. Германия менее зависима от российских поставок, чем некоторые другие страны", - сказал Шольц.
Немецкий канцлер также подчеркнул, что процесс обретения независимости странами ЕС от российского газа теперь стал необратимым.
Напомним, недавно стало известно, что в Министерстве экономики Германии планируют до конца года сократить до 30% зависимость российского газа. При этом импорт нефти из РФ хотят сократить вдвое.