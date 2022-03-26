В Генштабе ВСУ сообщили о потерях армии РФ с начала вторжения

Боевые потери российской оккупационной армии с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля по состоянию на утро 26 марта составили около 16 400 человек личного состава, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

За этот период РФ также потеряла 575 танков, 1640 боевых бронированных машин, 293 артиллерийские системы, 91 реактивную систему залпового огня, 51 средство противовоздушной обороны, 117 самолетов и 127 вертолетов.

Кроме того, оккупанты потеряли 1131 единицу автомобильной техники, 7 судов, 73 цистерны с горюче-смазочными материалами, 56 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 2 пусковые установки ракетных комплексов и 19 единиц специальной техники.