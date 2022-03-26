Верещук: в субботу откроют 10 гуманитарных коридоров
В Украине 26 марта планируют открыть 10 гуманитарных коридоров, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщила министерша реинтеграции Ирина Верещук в видеообращении.
Согласовано 10 гуманитарных коридоров:
Донецкая область
- из Мариуполя в Запорожье на собственном автотранспорте
Из-за блокировки автобусов на блокпостах оккупантами, централизованной эвакуации мариупольцев 26 марта не будет
Киевская область
- из села Плесецкое в город Фастов
Место собрания – Дом сельсовета на улице Центральная, 57.
- из села Севериновка в Белогородку
Место сборов – улица Ивана Мазепы, 20
- из города Бородянка в город Белая Церковь
Место сборов – улица Центральная, 331
- из сел Красная Слобода, Розов и Синятки в город Белая Церковь
Место собрания – торговый центр на ул. Леси Украинки, 46, село Червоная Слобода.
Луганская область
- из города Рубежное
Место собрания – улица Чехова, 11.
- из поселка Нижнее
Место собрания – улица Парковая, 13.
- город Лисичанск
Место собрания – РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324
- из города Попасная
Место сбора: ул. Первомайская, 42
- город Северодонецк
Место собрания: проспект Химиков, 28
- город Горный
Место сбора: ул. Гагарина, 13
По словам Верещук, оккупанты запланировали показательную акцию – собираются принудительно депортировать из Херсона во временно оккупированный Крым этнических армян, азербайджанцев и турок-месхетинцев.