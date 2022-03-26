Верещук: в субботу откроют 10 гуманитарных коридоров

В Украине 26 марта планируют открыть 10 гуманитарных коридоров, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщила министерша реинтеграции Ирина Верещук в видеообращении.

Согласовано 10 гуманитарных коридоров:

Донецкая область

из Мариуполя в Запорожье на собственном автотранспорте

Из-за блокировки автобусов на блокпостах оккупантами, централизованной эвакуации мариупольцев 26 марта не будет

Киевская область

из села Плесецкое в город Фастов

Место собрания – Дом сельсовета на улице Центральная, 57.

из села Севериновка в Белогородку

Место сборов – улица Ивана Мазепы, 20

из города Бородянка в город Белая Церковь

Место сборов – улица Центральная, 331

из сел Красная Слобода, Розов и Синятки в город Белая Церковь

Место собрания – торговый центр на ул. Леси Украинки, 46, село Червоная Слобода.

Луганская область

из города Рубежное

Место собрания – улица Чехова, 11.

из поселка Нижнее

Место собрания – улица Парковая, 13.

город Лисичанск

Место собрания – РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324

из города Попасная

Место сбора: ул. Первомайская, 42

город Северодонецк

Место собрания: проспект Химиков, 28

город Горный

Место сбора: ул. Гагарина, 13

По словам Верещук, оккупанты запланировали показательную акцию – собираются принудительно депортировать из Херсона во временно оккупированный Крым этнических армян, азербайджанцев и турок-месхетинцев.