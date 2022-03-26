Зеленский: ядерный статус не должен быть "разрешением на несправедливость"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ядерный статус государства не должен быть "разрешением на несправедливость" по отношению к другим странам, сообщает Интерфакс-Украина.

Выступая в субботу по видеосвязи на Дельфийском форуме, он заявил, что "несправедливость – это то, что Россия делает против нас, против Украины, пользуясь своими привилегиями в международных организациях, а также страхом применения ядерного оружия, страхом, который Россия специально постоянно распространяет".

Зеленский отметил, что "сейчас в мире серьезная дискуссия на политическом уровне, что делать, если Россия применит тактическое ядерное оружие или другое оружие массового поражения в частности, химическое".

Он напомнил, что в 90-х годах прошлого века Украина отдала 3-й по мощности ядерный арсенал. "В обмен на это наша страна получила письменные обещания безопасности от самых сильных государств мира, в том числе от России", - подчеркнул президент, добавив, что в итоге одна из этих стран и напала на Украину.

В результате, сказал Зеленский, "другие государства тоже сделают вывод, что им нужно ядерное оружие".