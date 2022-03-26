Байден о Мариуполе: мы видели такое только в фильмах ужасов

Президент США Джо Байден считает, что Путин - настоящий военный преступник, и усилия цивилизованного мира должны быть сосредоточены на том, чтобы остановить его и помочь Украине, сообщает Укринформ.

Об этом глава Белого дома заявил на встрече в польском Жешуве с представителями международных неправительственных организаций, помогающих украинским беженцам.

"Наши усилия должны быть направлены на то, чтобы остановить разрушения, вызванные человеком, которого я назвал военным преступником. Думаю, что он (Путин – ред.) отвечает этому определению" , - подчеркнул Байден.

По его словам, Запад объединился в вопросе санкций против, что могло быть "определенной неожиданностью" для России. Относительно РФ уже наложены "самые жесткие в мировой истории" санкции.

Глава Белого дома напомнил, что в Украине 10 млн человек вынуждены были покинуть свои дома из-за войны, в том числе 3,8 млн, в том числе миллион детей, уехали из страны.

"Я видел эти катастрофы, детей, младенцев, матерей. Не надо понимать их язык, а достаточно посмотреть им глубоко в глаза, эту боль, которая есть в их глазах... Нет ничего хуже для родителей, чем страдание детей" , - отметил Байден.

В то же время, по его словам, сотни тысяч людей отрезаны от помощи, как в Мариуполе.

"Это невозможно представить, мы видели разве что в фильмах ужасов" , - подчеркнул Байден.

Президент США подчеркнул, что нужно увеличивать усилия и координировать помощь с правительством Украины, поскольку в Киеве лучше знают, что нужно стране.

Байден также выразил сожаление по поводу того, что не может посетить Украину и увидеть своими глазами, что там происходит. По словам президента США, ему "не разрешают это сделать".

Как сообщалось, Байден начал двухдневный визит в Польшу. В пятницу он находился в Жешуве (в 60 км от Украины), а в субботу продолжит свой визит в Варшаву.