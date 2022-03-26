Кличко: в Киеве и области вводится усиленный комендантский час
В Киеве и Киевской области снова вводится усиленный комендантский час: с 20.00 субботы до 7.00 понедельника, сообщает Интерфакс-Украина.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
"Комендантский час в Киеве и области, по решению военного командования, снова будет усилен. И продлится с 20:00 сегодняшнего вечера до 7:00 утра понедельника – 28 марта", - говорится в сообщении Кличко в телеграм-канале в субботу.
В сообщении подчеркивается, что по городу во время комендантского часа может передвигаться только транспорт по спецпропускам.
"Киевляне могут выйти на улицу только для того, чтобы пройти к укрытию по сигналу тревоги. Общественный транспорт, магазины, аптеки, заправки не будут работать", - сообщил мэр столицы.