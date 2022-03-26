ОВА: эвакуация из Мариуполя "застряла" в пробке

Автомобили беженцев из Мариуполя попали в многокилометровый затор возле Васильевки из-за углубленного их досмотра российским агрессором на блокпостах. В этих пробках - и кареты скорых с ранеными детьми на борту, сообщает Укринформ.

Об этом в Телеграме сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

«Возле Васильевки оккупанты создали многокилометровый затор. В нем - автомобили беженцев из Мариуполя и эвакуационные автобусы, которые вывозят людей из Бердянска в Запорожье. В очереди стоят и кареты скорых с ранеными детьми на борту. Оккупанты производят углубленный досмотр тех, кто пересекает их блокпост, и создают препятствия для быстрого движения колонны», - написал руководитель области .

Он отметил, что украинская сторона ведет непростые переговоры с представителями рф относительно необходимости как можно быстрее нормализовать пропуск наших граждан в сторону Запорожья.