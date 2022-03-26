УЗ: оккупанты обстреляли электричку Шепетовка - Киев, есть пострадавший

Сегодня, 26 марта, российские войска обстреляли электричку Шепетовка - Киев. В результате инцидента есть пострадавший, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram руководителя "Укрзализныци" Александра Камышина.

Сообщается, что обстрел произошел на станции Тарасовка под Киевом.

"По оперативной информации, есть один пострадавший, травмирован разбитым оконным стеклом" , - отметил он.

Напомним, ранее на этой неделе российские военные открыли огонь по эвакуационному поезду Киев - Ивано-Франковск, но в результате инцидента пострадавших не было.