УЗ: оккупанты обстреляли электричку Шепетовка - Киев, есть пострадавший
Сегодня, 26 марта, российские войска обстреляли электричку Шепетовка - Киев. В результате инцидента есть пострадавший, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает Telegram руководителя "Укрзализныци" Александра Камышина.
Сообщается, что обстрел произошел на станции Тарасовка под Киевом.
"По оперативной информации, есть один пострадавший, травмирован разбитым оконным стеклом", - отметил он.
Напомним, ранее на этой неделе российские военные открыли огонь по эвакуационному поезду Киев - Ивано-Франковск, но в результате инцидента пострадавших не было.