Кулеба и Резников встретились с Блинкеном и Остином в Варшаве

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр обороны Украины Алексей Резников в Варшаве встретились с государственным секретарем США Энтони Блиненом и министром обороны США Ллойдом Остином, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы встречаемся с нашими коллегами из США Блинкеном и Остином в Варшаве вместе с Алексеем Резниковым. Этот особый формат 2+2 позволяет нам искать практические решения как в политической, так и в оборонной сферах, чтобы укрепить способность Украины противостоять российской агрессии" , - написал Кулеба.

В свою очередь Резников отметил, что встреча в данном формате проходит впервые. По его словам, они обсудили с Блинкеном и Остином текущие вопросы и сотрудничество в политических и оборонных направлениях между Украиной и США.

"Вечером мы также будем присутствовать на речи президента США о войне России против Украины. Подробности позже" , - указал министр обороны Украины.