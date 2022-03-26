Синегубов: на Харьковщине ВСУ освободили несколько населенных пунктов

В Харьковской области Вооруженные силы Украины не только защищают свои позиции, но и переходят в контрнаступление, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

"В направлении Малой Рогани уже освободили несколько населенных пунктов, сейчас там продолжаются бои", - написал Синегубов в своем телеграм-канале .

По его словам, ВСУ держат оборонительные позиции в Изюмском направлении, где идут бои.