Белорусский батальон Кастуся Калиновского вошел в состав ВСУ

Белорусский батальон имени Кастуся Калиновского вошел в состав Вооруженных сил, а бойцы приняли присягу, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении на странице батальона в Telegram.

"В этот важный для белорусской истории день: присягу приняли добровольцы батальона Кастуся Калиновского. Наш батальон входит в состав Вооруженных сил Украины.

Обет на белорусском написали наши волонтеры. Мы уверены, что в будущем этот текст станет основой присяги настоящей белорусской армии", — написали в батальоне .

Отметим, батальон был создан после нападения России на Украину.

25 марта белорусы празднуют День Воли – неофициальный национальный праздник, годовщина возникновения первого национального белорусского государства, Белорусской Народной Республики (25 марта 1918).

Винцент Константин (Кастусь) Калиновский – один из региональных руководителей польского Январского восстания 1863 г. на землях современных Литвы и Беларуси, направленного против Российской империи, считается национальным героем Беларуси.

5 марта в рядах Вооруженных Сил Украины воевало уже более 200 белорусов, которые хотят защищать Украину от российского захватчика, еще 300 добровольцев из Беларуси находились в Польше.