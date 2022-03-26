ГУР: россияне пытаются заменить "расконсервированной" утраченную технику

Российские захватчики пытаются восстановить потери своей военной техники за счет снятой с длительного хранения и разворачивают ремонтно-восстановительную базу в Брянской области, сообщает Укринформ.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Фейсбуке.

“Оккупанты пытаются восстановить потери за счет техники, снятой с длительного хранения. В частности, на аэродроме в пгт Климово Брянской области (35 км от границы Украины) противник развертывает ремонтно-восстановительную базу (РВБ). В настоящее время вражеская РВБ пытается "поставить в строй" значительное количество техники, которая прибывает со складов длительного хранения. Состояние этой техники в основном крайне неудовлетворительное, что делает невозможным ее полноценное использование”, - говорится в сообщении .

Также сообщается, что одновременно создаются места для хранения техники, выведенной из строя на поле боя.

В целом, информируют в разведке, Россия часто сталкивается с проблемой невозможности восстановления техники после «расконсервации» со складов.

“Из боевых машин полностью разворованы оптические приборы и электроника с содержанием драгоценных металлов. В частности, в 4 танковой дивизии РФ выяснили, что из 10 «расконсервированных» танков только один находится в более-менее рабочем состоянии. Остальные – полностью разукомплектованы. У части из них нет даже двигателей. "На данный момент планы по передаче на фронт техники, снятой с хранения, фактически сорваны”, - говорится в сообщении .

Кроме того, сообщается, что "по имеющейся информации, командир 13 танкового полка 4-й танковой дивизии рф - застрелился".