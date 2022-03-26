Мэр Славутича вышел на свободу и заявил, что оккупанты покинут город

Городской голова Славутича (Киевская обл.) Юрий Фомичев, который был похищен российскими оккупантами в субботу утром, вышел на свободу и обратился к участникам акции протеста против захватчиков, заявив, что россияне покинут город после обеда, оставив лишь один свой блокпост, сообщает Интерфакс-Украина.

"До обеда покружатся (на автомобилях по городу – ИФ), после обеда они должны выехать из города вон. Оставят один блокпост и в городе их не будет. Мы руководим сами", - сказал Фомичев во время выступления перед горожанами в субботу .

Он уточнил, что в случае, если кто-то захочет покинуть город, то "мы будем согласовывать эту процедуру".

Ранее глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк заявил, что российские оккупанты в субботу вошли в г. Славутич, захватили местную больницу и похитили мэра города.