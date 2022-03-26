МИД Великобритании: Альфа-Банк Украина не подпадает под санкции

Министерство иностранных дел Британии назвало Альфа-Банк Украина отдельным юридическим лицом, не подпадающим под санкции. Об этом говорится в сообщении ведомства, сообщает Новое время.

На российский Альфа-Банк, который является крупнейшим из частных банков России, Британия наложила санкции 24 марта.

"Это отдельное юридическое лицо, отличающееся от Альфа-Банка (Украина), не подпадающего под санкции" , — говорится в сообщении МИДа.

Напомним, что бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен после попадания под санкции Евросоюза решили передать свои доли в Альфа-Банке Украина согласованным с НБУ физическим и юридическим лицам-резидентам Украины.