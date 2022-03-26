В Донецкой ВГА рассказали о фильтрационных лагерях и аусвайсах оккупантов

Из населенных пунктов Донецкой области оккупанты принудительно депортировали уже десятки тысяч украинцев, для проверки «благонадежности» которых россияне создали фильтрационные лагеря, сообщает Новое время.

Об этом рассказала пресс-секретарь Донецкой ВГА Татьяна Игнатченко-Тюрина.

«У нас уже есть информация о нескольких точках фильтрационных лагерей. Мы имеем информацию от людей, вывезенных в Докучаевск, под Новоазовск, в сам Новоазовск. Есть люди среди правоохранителей, которых депортировали, насильственно вывезли в Донецк. Есть люди, которых отправляют в временно оккупированный россиянами Крым».

В этих лагерях, по словам Игнатченко-Тюриной, проходит углубленная личная проверка:

«Отбирают телефоны, украинские документы (все, что есть - паспорта, удостоверения) и вместо этого выдают такой себе аусвайс (удостоверения, которые выдавались во время германской оккупации Украины во время Второй мировой войны – ред.). По этому аусвайсу те, кого оккупанты считают благонадежными, могут попасть на территорию Российской Федерации».

После, добавила пресс-секретарь Донецкой ВГА, людей отправляют в самые разные регионы России, в том числе и в отдаленные, связь с депортированными обрывается:

«Люди сообщили, что их направляют в Омск, в Краснодарский край, и после того, по крайней мере у меня, не выходит выйти на повторную связь с ними. Что с ними дальше [происходит], непонятно, но речь идет уже о десятках тысяч депортированных людей. Около 25 тысяч – это те, что мы уже подтвердили. Из Мариуполя, из мариупольских окрестностей и частично из Волновахского района».

Накануне в Главном управлении разведки Минобороны сообщили, что Россия создала фильтрационные лагеря в Докучаевске Донецкой области.

24 марта в горсовете Мариуполя заявили, что российские оккупанты насильственно вывозят тысячи жителей города в Россию. В Украине уже формируют базу депортированных и будут работать над их возвращением.

Также в Офисе президента отметили, что за неделю гуманитарными коридорами на подконтрольную Украине территорию из Мариуполя удалось эвакуировать 26 477 человек.

Город с 1 марта находится в блокаде. Поэтому там нет электричества, воды, газа, отопления и мобильной связи. Из-за обстрелов оккупанов невозможно доставлять в город воду, продукты, лекарства, детские товары.