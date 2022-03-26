ОК "Юг": оккупанты пытались проникнуть на территорию Одесщины с моря

Российские захватчики пытались проникнуть на территорию Одесчины с моря и высадить диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), сообщает Укринформ.

Об этом в Фейсбуке сообщил офицер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

«Противник продолжает ведение разведки береговой полосы и акватории Черного моря. Но системы противовоздушной охраны выполняют свои задачи. Вражеская попытка высадки скоростных катеров в Одесской области оказалась неудачной, они получили отпор», - подчеркнул Назаров .

Как сообщалось, накануне вражеские корабли вели артиллерийский огонь в направлении Одессы, но снаряды упали в море возле побережья. Кроме того, украинские ПВО сбили вражескую ракету.