В Польше фиксируют уменьшение числа новоприбывших беженцев из Украины

В последние дни количество людей, которые бегут из Украины в Польшу, начало уменьшаться, сообщает Европейская правда.

В пятницу украинско-польскую границу пересекли 30 500 человек, что на 6,4% меньше, чем в предыдущий день, сообщила в субботу Пограничная служба Польши.

К 7 утра в субботу границу пересекли 6100 человек – это на 11% меньше, чем за аналогичный период в пятницу.

В общей сложности более 2,2 миллионов человек прибыли в Польшу с начала войны.

Некоторые из этих людей уже покинули Польшу, но эксперт по миграции Варшавского университета профессор Мацей Дущик считает, что осталось около 1,2-1,3 миллиона беженцев.

Кроме того, более 300 тысяч человек въехали в Украину через Польшу с начала войны.