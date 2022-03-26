Арестович: жители Славутича оказывают героическое сопротивление захватчикам

На карте Украины появилась новая горячая точка – Славутич, жители которого оказывают героическое сопротивление захватчикам, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом сообщил на брифинге в субботу советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Сейчас на площади проходит огромный митинг с украинскими флагами, Город-герой, город ликвидаторов дает отпор российским захватчикам", - сказал он .

По его словам, противник продолжает сосредотачивать свои усилия на Мариуполе, идут уличные бои, пытается наступать в районе Изюма и проводить определенные тактические действия на Киевщине.

ВСУ, по словам Арестовича, проводят стратегическую оборонную операцию, в некоторых местах контратакуют.

Ориентировочные потери противника на эти сутки составляют более 16400 убитых, 575 танков, 1640 боевых машин, 293 артиллерийские системы и 92 системы РСЗО, 51 средство ПВО, 117 самолетов, 127 вертолетов, 56 БПЛА, 1131 единица автомобильной техники, 7 кораблей и катеров, 190 единиц спецтехники, 2 установки "Искандер".

1 апреля, сказал Арестович, в РФ начинается кампания по призыву срочников.