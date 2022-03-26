Кличко: в Киеве отменили усиление комендантского часа

﻿Объявленного ранее полуторасуточного комендантского часа в Киеве и области с вечера субботы до утра понедельника не будет, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"У меня есть новая информация от военного командования, которую я бы хотел озвучить. В соответствии с информацией, которой они обладают, было принято решение, что комендантского часа завтра днем не будет" , - сказал Кличко в эфире национального телемарафона в субботу.

Он уточнил, что комендантский час будет введен в прежнем режиме и продлится с 20:00 субботы до 07:00 воскресенья.