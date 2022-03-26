Боррель: ЕС хочет надавить на Россию, чтобы она заплатила цену

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европа не хочет, чтобы война в Украине переросла в что-то большее. Однако ЕС хочет надавить на Россию, чтобы она заплатила цену за экскалацию, сообщает РБК-Украина.

"Мы поддерживаем Украину без нагнетания эскалации, мы не хотим конфликта большего масштаба, но в то же время мы хотим надавить на Россию со всей силой для того, чтобы она заплатила цену", - заявил Боррель .

При этом Боррель подчеркнул, что кризис в Украине является глобальным, а не только европейским вопросом.

"Украина - это мировой вопрос, потому что если страна может навязать силу и разрушить города и превратить Мариуполь в европейский Алеппо, тогда мы все в опасности. Если мы позволим Путину контролировать Украину, потому что у него больше огневой мощи, то кто будет следующим?", - заявил он .

Боррелл заключил, что ЕС нужно больше верховенства закона на международной арене и больше баланса сил.