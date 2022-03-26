Мэр Чернигова просит эвакуировать из города 44 тяжело раненых

В Чернигове находятся 44 тяжело раненых человека — среди них военные, гражданские и дети, которые могут не выжить, если их не вывезти в Киев, сообщает Укринформ.

Об этом во время пресс-конференции сообщил городской голова Чернигова Владислав Атрошенко.

“Чернигов находится в оперативном окружении. Автомобильный мост через Десну разбомблен. Пешеходный мост простреливается. Следовательно, 44 тяжело раненых человека, среди которых военные, гражданские и трое детей, могут погибнуть, если их не вывезти в Киев. Больших гуманитарных коридоров уже не будет. Речь может идти только об эвакуации небольших групп, - сказал городской голова Чернигова .

По словам Атрошенко, россияне сознательно совершают обстрелы гражданской инфраструктуры и больниц в частности.

Они сознательно стерли с лица земли районную больницу в городе, бросив туда 500-килограммовую бомбу. Их летчик, которого уже сбили, летал на малых высотах и ​​видел, куда он бросает бомбы. Однако и сейчас они продолжают это делать», – рассказал Атрошенко .

Мэр Чернигова отдельно обратился к немецкому правительству, призвав не покупать российский газ, потому что деньги от этого контракта идут на закупку российского оружия, из которого уничтожается немецкое военное кладбище времен Второй мировой войны.

Атрошенко выразил уверенность, что Чернигов и Украина выстоят, а россия развалится после этой войны.