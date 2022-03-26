Представительство президента в АРК: в Крыму мужчин мобилизуют на войну

Представительство президента Украины в Автономной республике Крым (АРК) сообщает, что на оккупированном Россией полуострове происходит мобилизация для участия в войне. Мужчины призывного возраста пытаются уехать с полуострова через РФ, сообщает Украинская правда.

Об этом говорится в отчете представительства президента в АРК "Крымский полуостров в контексте полномасштабной агрессии РФ против Украины"

"Представительству поступает информация, что мужчинам в Крыму активно поступают повестки и граждан продолжают мобилизовать на войну. В связи с этим мужчины призывного возраста пытаются уехать с территории полуострова.