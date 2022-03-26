ОВА: на Луганщине эвакуировали около 600 граждан

В Луганской области эвакуировали около 600 граждан, сообщает УНИАН.

Об этом председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай сообщил в социальной сети Facebook.

По его словам, "режим тишины" сегодня согласовали из Северодонецка, Лисичанска, Рубежного, Попасной и Горной общины.

"В итоге удалось вывезти 100 человек автобусами + 40 собственным транспортом из Рубежного, из Северодонецка - 70, Лисичанска - 150" , - заявил Гайдай.

"Попасная долго ждала гумкоридор, и вот наконец уже в безопасности 50 попаснян" , - добавил он.

Также удалось вывезти 104 человека из Горной общины (в частности из Нижнего, Тошковки и Новотошковского).

"Действительно победа, что нам удалось вывезти всех из интерната в пгт Нижнее - больше там нет никого - все в безопасности" , - добавил он.

Также удалось организовать эвакуацию 52 человек из Кременной.

"Люди в поезде на Донетчину, некоторых сразу автобусами отправили к Донецкой железной дороге - дальше запад страны" , - сообщил Гайдай.

Кроме того, сегодня удалось завезти около 160 тонн гуманитарки: продукты, лекарства, средства гигиены.