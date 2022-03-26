ОВА: захватчики вышли из центра Славутича и стоят на окраинах

Российские захватчики покинули центр города Славутич Киевской области и стоят в его окрестностях, сообщает Укринформ.

Об этом председатель Киевской областной военной администрации Александр Павлюк сообщил в Телеграме.

"Обновленная ​​информация из города Славутича. Как сообщил мэр города Юрий Фомичев, который был задержан российскими захватчиками, в настоящее время освобожден и вместе с жителями города принял участие в проукраинском митинге на главной площади Славутича. Захватчики покинули центр Славутича и стоят на окраинах. «Славутич - это Украина», - написал он .

Как сообщалось, похищенный российскими войсками мэр Славутича Юрий Фомичев уже на свободе. Городской совет продолжает работу в полном составе.

Утром 26 марта российские войска похитили мэра Славутича Юрия Фомичева и захватили больницу.