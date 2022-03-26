Блинкен: США продолжат поддерживать Украину по всем направлениям

Власти Соединенных Штатов продолжат поддерживать Украину на гуманитарном, оборонном и экономическом направлениях, сообщает Укринформ.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с главой МИД Дмитрием Кулебой, министром обороны Алексеем Резниковым и главой Пентагона Ллойдом Остином в Варшаве.

"Мы пообещали продолжить поддержку для удовлетворения гуманитарных, оборонных и экономических потребностей Украины" , - написал он. ﻿

Блинкен также напомнил миру, что полномасштабное вторжение российских войск в Украину продолжается уже второй месяц.