Блинкен: США продолжат поддерживать Украину по всем направлениям

Блинкен: США продолжат поддерживать Украину по всем направлениям
Фото: U.S. Department of State

Власти Соединенных Штатов продолжат поддерживать Украину на гуманитарном, оборонном и экономическом направлениях, сообщает Укринформ.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с главой МИД Дмитрием Кулебой, министром обороны Алексеем Резниковым и главой Пентагона Ллойдом Остином в Варшаве.

"Мы пообещали продолжить поддержку для удовлетворения гуманитарных, оборонных и экономических потребностей Украины", - написал он.﻿

Блинкен также напомнил миру, что полномасштабное вторжение российских войск в Украину продолжается уже второй месяц.

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