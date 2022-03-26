Вице-премьер: в Украину поступило рекордное количество гуманитарных грузов

В пятницу, 25 марта, в Украину из-за границы поступило 10,3 тысячи тонн гуманитарной помощи, что стало рекордом в среднесуточном исчислении с начала войны с россией, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщила первая вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко.

"В течение трех последних недель (4-24 марта) в Украину завезли 134,5 тыс. тонн гуманитарной помощи. Это в среднем 6,5 тыс. тонн в сутки. Сегодняшняя цифра (за 25 марта – ред.) больше в 1,5 раза" , — рассказала Свириденко.

Распределение гуманитарных грузов осуществляется силами областных военных администраций, благотворительными организациями и органами местного самоуправления, которые собирают данные о потребностях населения и удовлетворяют их.

Увеличение объемов поступления гуманитарной помощи стало возможным, в том числе, за счет упрощения правительством процедуры таможенного оформления.

"Теперь для ввоза гуманитарного груза нужно заполнить только один документ – декларацию, форма которой доступна по ссылке https://cutt.ly/ZSFsdbO. К тому же объемы ввозимых грузов не ограничиваются" , — добавила министр.

В процессе доставки гуманитарных грузов активное участие принимает также "Укрзализныця". По данным Свириденко, на нее приходится около 30% всех гуманитарных перевозок.