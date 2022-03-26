В Офисе президента рассказали о послах, оставшихся в Украине

Небольшое количество послов государств-членов ЕС и НАТО продолжают работу во Львове и не эвакуируются из Украины, сообщает Европейская правда.

Об этом рассказал заместитель главы ОПУ, дипсоветник президента по европейской и евроатлантической интеграции Игорь Жовква.

Он опубликовал фото своей встречи с дипломатами, которое он сделал во Львове.

Примечательно, что одним из государств, сохранившим присутствие своего посла в Украине, является Венгрия.

"Было приятно сегодня лично встретиться с теми послами стран ЕС и НАТО, которые не покинули Украину: послом Франции Этьеном де Понсеном, послом Италии Пьером Франческо Дзадзо, послом Литвы Вальдемарасом Сарапинасом, послом Венгрии Иштваном Идьярто, послом Хорватии Аникой Джамич" , - рассказал Жовква.

Это не полный перечень оставшихся в Украине послов. В частности, сообщалось, что во Львове работает посол Латвии Илгварс Клява, который, очевидно, не смог присоединиться к встрече.

Также известно, что посол Польши Бартош Цихоцкий по-прежнему работает в Киеве и не верит, что его могут захватить; он, соответственно, не участвовал в этой встрече.

До конца первой декады марта в Киеве работало также посольство Турции, но затем эвакуировалось в Черновцы.

Игорь Жовква рассказал, что поблагодарил за поддержку в размещении украинских беженцев, предоставление гуманитарной и финансовой помощи.

"Безусловно, говорили о необходимости дальнейших санкций – нынешний их уровень далеко не достаточный. Ну и не обошли тему вступления Украины в ЕС – интересно было услышать реакцию послов на выступление президента на саммите Европейского совета" , – рассказал он.